Marocanité du Sahara reconnue par Israël : Le PPS applaudit…

Dans un communiqué émis à l’issue de la réunion, le Bureau politique a souligné que cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre des multiples positions de soutien envers le Maroc adoptées par de nombreux pays. Ces positions en faveur d’une solution politique définitive pour le conflit régional fabriqué du Sahara sont basées sur l’initiative d’autonomie sous la souveraineté nationale marocaine.

Ainsi, le Bureau du PPS a émis l’espoir que cette avancée significative contribuera à promouvoir les efforts pour instaurer la paix au Moyen-Orient, en incitant Israël à jouer un rôle actif dans la réalisation de cet objectif. Cela devrait passer par la reconnaissance de tous les droits nationaux légitimes du peuple palestinien sur ses terres, notamment son droit à l’établissement d’un État libre, indépendant et viable, avec Jérusalem comme capitale.

Le PPS attache également une importance particulière à la question de l’égalité, considérée comme centrale pour le parti. Ainsi, il a appelé le gouvernement à œuvrer réellement en faveur de l’amélioration de la position de la femme marocaine. Cependant, le Bureau politique a noté avec préoccupation le retard du gouvernement dans la mise en œuvre de mesures concrètes visant à établir une égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux. Par contre, il a réaffirmé l’importance pour le gouvernement d’assumer sa responsabilité dans la révision de son concept en matière de réforme du code pénal et du Code de la famille, notant qu’il est essentiel d’engager un débat paisible et réfléchi à ce sujet pour renforcer les droits de la femme marocaine et sa position, en accord avec les engagements internationaux et les exigences constitutionnelles, tout en répondant aux évolutions sociales en cours.

Le PPS a également salué la révision de l’accord d’échange automatique d’informations financières, démontrant ainsi un engagement envers la transparence et la primauté de la loi, notant que cette mesure préserve les intérêts légitimes des Marocains résidant à l’étranger (MRE). Le BP du PPS a également exprimé son appréciation pour la décision de la Chambre des représentants de suspendre et de reporter le vote sur deux projets de loi relatifs aux accords d’échange de déclarations fiscales et à l’échange automatique d’informations financières, espérant que le gouvernement reprendra les négociations sur le contenu de ces accords.