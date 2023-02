Marocains Citoyens du Monde : Après Londres, BANK OF AFRICA fait escale à Bruxelles

BANK OF AFRICA se mobilise avec ses partenaires BM Magazine et La Fondation Trophées Marocains du Monde pour être au plus près de la communauté marocaine à l’étranger et répondre aux besoins des MCM dans leurs pays de résidence.

En effet, BANK OF AFRICA a donné un nouvel élan à son initiative « Séminaires Régionaux d’Investissement des MCM » lancée depuis 9 ans à travers l’organisation d’une trentaine de rencontres dans les différentes régions du Royaume au profit de 1.500 participants et avec l’accompagnement de plus de 150 experts métiers représentant des institutions publiques et privées. Aujourd’hui, cette initiative s’étend au-delà des frontières marocaines dans les pays à forte communauté de MCM, ayant un intérêt stratégique pour le Royaume. Ce cycle de rencontres à l’étranger a démarré le 11 novembre 2022 à Londres et la 2nde édition s’est tenue à Bruxelles le vendredi 27 janvier 2023 sous le thème: « Développement économique du Maroc : Quel rôle pour les Marocains du Monde ?». Ce séminaire a eu pour but de créer un espace d’échanges autour des différents chantiers ayant permis d’améliorer le climat des affaires au Maroc, en l’occurrence la diversification du tissu économique, le renforcement des structures logistiques et la modernisation du cadre juridique et administratif.

Ce fut également l’occasion de présenter les différents dispositifs de financement, de conseil et d’accompagnement que BANK OF AFRICA met à la disposition des Marocains du Monde pour leurs projets d’investissement au Maroc. La banque confirme ainsi, à travers ce partenariat, sa position de banque proche des MRE et son rôle d’acteur financier incontournable pour les MRE investisseurs.