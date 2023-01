Maroc-Kenya : Rencontre à Dakar entre A. Akhannouch et W. Ruto

« Le Kenya et le Royaume du Maroc entretiennent de profondes relations économiques, notamment dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de la santé, du tourisme et de l’énergie. Nous nous engageons à accélérer et à renforcer nos liens stratégiques pour le bénéfice partagé des citoyens des deux pays », a écrit W. Ruto sur Twitter.

De son côté, le média kenyan The Star a souligné que les entretiens entre les deux parties ont porté sur les « relations économiques » entre le royaume et le Kenya, mais sans mentionner la question de la reconnaissance de Nairobi de la « RASD ».

Pour rappel, le président W. Ruto avait annoncé, le 14 septembre sur Twitter, soit le jour de son investiture, suite à une réunion avec Nasser Bourita, la rupture des liens diplomatiques avec la «RASD». Annonce qui, jusqu’à présent, n’a toujours pas confirmé par une décision officielle de la présidence kenyane. Le Maroc entretient de bonnes relations économiques et politiques avec des pays africains qui reconnaissent encore la «RASD», comme le Rwanda, le Ghana, le Nigéria et l’Angola.

A. Akhannouch a pris part au sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire en Afrique, organisé par la Banque africaine du développement (BAD).