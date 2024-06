Maroc Innov Sidi Moumen : Cosumar et la FRDISI s’allient pour soutenir des projets

Le Groupe Cosumar et la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) ont signé en fin de semaine dernière une convention visant à soutenir le parrainage des projets sélectionnés par la caravane Maroc Innov Sidi Moumen.