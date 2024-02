Maroc-Espagne : La diplomatie espagnole réaffirme ses constances

« La position de l’Espagne sur le Sahara occidental est pleinement conforme à la légalité internationale, comme a souligné le chef du gouvernement dans son discours, de septembre 2023, devant l’Assemblée générale des Nations unies », a précisé le chef de la diplomatie espagnole. Dans son allocution, Pedro Sánchez avait alors appelé « à une solution politique mutuellement acceptable » et fait l’impasse sur « le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental » et « l’organisation d’un référendum » au Sahara.

« Une position exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée le 7 avril 2022 à l’occasion de la rencontre entre le roi du Maroc, Mohammed VI, et Pedro Sánchez, ainsi que dans la Déclaration du 2 février 2023, publiée à l’issue de la XIIe Réunion de Haut Niveau entre l’Espagne et le Maroc, tenue à Rabat », a indiqué le patron de la diplomatie espagnole.

Pour rappel, la Déclaration conjointe du 7 avril 2022 dispose que « l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend» .

La publication de la réponse à la question écrite posée par ce député pro-Polisario intervient dans le sillage de l’annulation par l’Algérie de la visite de J.M. Albares à Alger.

E.P. Blanco à Rabat

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, a eu mardi à Rabat, des entretiens avec Eugenio Pereiro Blanco, Commissaire général d’information espagnol, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation sécuritaire.

Cette entrevue s’inscrit dans le sillage des rencontres bilatérales tenues entre les responsables des services sécuritaires et de renseignement des royaumes du Maroc et d’Espagne, dans le but d’examiner les moyens de développer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines sécuritaires, indique la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

La rencontre constitue également une nouvelle opportunité, pour les deux parties, pour faire le point sur les relations de coopération distinguée en matière de sécurité, échanger sur un ensemble de questions d’intérêt commun, outre le suivi et la prévention des dangers et défis émergents dans le but d’y faire face, ajoute la même source. Ces entretiens reflètent, de nouveau, la haute importance et le niveau avancé de la coopération bilatérale entre les services de sécurité marocains et espagnols, qui s’appuie sur la profondeur du partenariat stratégique liant les deux pays, conclut-on.