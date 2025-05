Marchica Med : Atalayoun attire 1,4 Mrd DH d’investissements privés. Donner des ailes à Nador

Conduite dans un cadre rigoureux, équitable et transparent, la procédure, portant sur les projets résidentiels « Les Résidences du Port », « La Cité des Riads » et « Les Villas de la Baie – T2 », a permis de retenir cinq offres conformes sur onze dossiers déposés par six soumissionnaires, nationaux et internationaux, soumises à une ouverture publique des plis financiers. Les offres financières les plus élevées ont été sélectionnées pour chaque lot.

Ainsi, les projets ont été attribués à de grands opérateurs marocains, témoignant de la confiance du secteur privé national dans la dynamique du site. Les trois projets couvrent une superficie totale de 12 hectares et représentent un investissement global de 1,4 Mrd DH, déployé sur les trois prochaines années. Ils contribueront à renforcer l’attractivité touristique de la cité d’Atalayoun, stimuler l’économie locale, et à générer des emplois directs et indirects dans la province de Nador.

Les lots consacrés à une clinique de santé et de bien-être, à un établissement scolaire et à un hôtel n’ont pas fait l’objet de soumissions. Marchica Med mènera une évaluation approfondie afin de redéfinir les conditions de relance de ces composantes, en cohérence avec la stratégie d’ensemble. Cette étape marque une phase de relance stratégique pour Marchica Med, qui se positionne en accélérateur de la dynamique de développement durable. Les objectifs principaux étant de valoriser le foncier autour de la lagune, de mobiliser l’investissement privé, et de pérenniser les projets intégrés à forte valeur ajoutée.

L’année 2025 s’annonce ainsi comme un tournant opérationnel, porté par les valeurs d’excellence, d’innovation et de responsabilité territoriale. Marchica Med consolide son rôle d’acteur public de référence au service d’un développement durable, structurant et ancré dans son environnement.