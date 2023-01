Marathon de Doha : M. Outalha se classe en tête avec un nouveau record

Dans une déclaration à la presse, M. Outalha a exprimé sa joie d’avoir remporté la première place du marathon, soulignant que la compétition n’était pas facile, eu égard à la qualité des participants, l’ayant aidé à réaliser un nouveau record. Il a souligné qu’il s’était beaucoup concentré sur la victoire et s’était tracé un rythme particulier dans les différentes étapes de la course, ajoutant que sa tactique a été couronnée par cette victoire.

Chez les dames, l’Ethiopienne Belet Mozret est arrivée en tête, établissant un nouveau record de ce marathon dans sa catégorie B, avec un chrono de 02:20.45.

Afin de promouvoir la culture du sport en général et de l’athlétisme en particulier, le comité d’organisation du marathon a également initié des courses de semi-marathon (messieurs et dames), en plus d’une course de 10 kilomètres et une autre de 5 kilomètres, ainsi que des épreuves dédiées aux enfants. Les courses ont été encadrées et supervisées par des arbitres et des techniciens de la Fédération d’athlétisme du Qatar, en plus des chronométreurs qui calculent le temps de chaque concurrent selon les normes adoptées par la Fédération internationale du jeu.