Manœuvres militaires algériennes : S. Chengriha miltiplie les menaces

L’armée est déterminée « à couper la main de ceux qui ont l’intention de porter atteinte à la souveraineté de l’Algérie », a claironné le chef des armées algérienne lors d’une allocution devant un parterre de militaires. « Il semble que cette dynamique positive en Algérie n’ait pas plu aux ennemis des peuples et à leurs agents, qui ont commencé à mobiliser leurs porte-paroles médiatiques et quelques plumes payées, dans l’objectif de porter atteinte à la réputation de l’Algérie, d’attaquer ses institutions et de remettre en cause ses fondements historiques et géographiques », a estimé S. Chengriha.

« L’armée ne peut tolérer ces manœuvres portant atteinte à notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale, pour lesquelles des millions de martyrs se sont sacrifiés. Que ces harceleurs sachent que le peuple algérien est uni avec son armée et ses forces de sécurité », a-t-il conclu.

La charge menée tambour battant par le haut gradé algérien intervient une semaine après les assurances proférée par Brahim Boughali, président de la Chambre basse du Parlement algérien quant à l’intégrité territoriale de l’Algérie. Il avait déclaré, en réponse aux déclarations, faites récemment par Bahija Simou, directrice des Archives Royales, portant sur la marocanité du Sahara oriental, que « l’armée de libération nationale est fin prête pour protéger nos frontières ».

A signaler aussi que S. Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a eu des entretiens avec Rodzani Mavuwania, commandant des Forces de défense nationale d’Afrique du Sud, en visite de travail en Algérie à la tête d’une délégation militaire. Les deux parties ont discuté de l’état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et des moyens de l’améliorer en permanence.