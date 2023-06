Main d’œuvre marocaine pour Israël : Rabat franchira-t-il le Rubicon ?

Lors d’une réunion vendredi avec Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur de Rabat, les ministres ont convenu de former des équipes chargées de promouvoir un accord visant à faire venir des travailleurs étrangers du Maroc en Israël pour les employer comme infirmiers et ouvriers du bâtiment, a rapporté les médias israéliens. Ils ont également discuté de l’assouplissement des exigences en matière de visa, le ministère marocain du Tourisme prévoit en effet la visite de quelque 200 000 Israéliens dans le pays cette année. Selon le ministère, 70 000 Israéliens ont visité le pays l’année dernière. M. Arbel a déclaré qu’il comptait accélérer le développement d’un système de visa électronique et le mettre en place d’ici la fin de l’année. S. Arbel a en outre invité A. Laftit à se rendre en Israël. S. Arbel a signé aussi, es qualité de ministre de la Santé, un accord avec Khalid Ait Taleb, son homologue marocain, afin d’établir une coopération dans le domaine de la santé.

Le mémorandum d’entente liant les deux parties les engage à coopérer dans les technologies médicales innovantes, la génétique, la lutte contre les maladies non contagieuses, la préparation aux épidémies et la planification stratégique des systèmes de santé. « Nous renforçons nos liens avec le Maroc et concrétisons davantage l’accord de paix », a déclaré S. Arbel dans un communiqué publié par son bureau samedi. « Israël et le Maroc sont confrontés à des défis similaires en matière de santé, et la coopération dans ce domaine contribuera grandement à l’amélioration des capacités de soins de santé et à la santé des citoyens », ajoute la même source. S. Arbel était accompgné lors de son séjour au Maroc par Moshe Bar Siman-Tov, directeur général du ministère de la Santé, et Eyal Siso, directeur de l’Autorité de la population et de l’immigration.

Tel-Aviv fait le forcing sur le Maroc comme le laissent entendre les multiples visites de haut niveau dans le pays. Amir Ohana, président de la Knesset, avait précédé le déplacement de S. Arbel alors que Tzachi Hanegbi conseiller à la Sécurité nationale, les a précédés tous les deux. Plus, l’armée israélienne a aussi envoyé une délégation de soldats pour participer à un exercice militaire important dirigé par les Américains au Maroc et dans les pays africains voisins, une première pour l’armée israélienne. Et au début du mois, Miri Regev, ministre des Transports, avait signé à Rabat trois accords de transport pour faciliter les échanges entre Israël et le Maroc.

A. Ohana a déclaré à Rabat qu’Israël devrait prendre des mesures pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental contesté, ajoutant que des « discussions sérieuses » sur la question sont en cours et que le Premier ministre Benjamin Netanyahu « annoncera ses décisions dans un proche avenir ».