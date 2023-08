M. Shtayyeh parle du soutien marocain à la Palestine : Une relation « distinguée » et « solidement ancrée dans l’histoire »

Dans une allocution lors d’une réception organisée par l’ambassade marocaine auprès de la Palestine, M. Shtayyeh a fait part de son estime et de sa grande considération pour le soutien royal réaffirmé à la cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien d’établir son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale.

Cette position traduit la forte solidarité entre les deux peuples (marocain et palestinien), l’engagement pour la défense des causes de la Oumma arabe et la relation distinguée et solidement ancrée dans l’Histoire qui lie la Palestine et le Maroc, a poursuivi le Premier ministre palestinien. M. Shtayyeh a précisé que le Maroc est un partenaire important dans le soutien des Palestiniens dans la ville d’Al-Qods, en leur apportant assistance pour relever les défis qui se posent, ce qui reflète la pleine solidarité du Maroc avec la Ville sainte et son soutien aux Maqdessis, expliquant qu’il existe de nombreux programmes conjoints entre les deux peuples.

Il a également exprimé au nom du président palestinien, Mahmoud Abbas, et en celui du Conseil des ministres palestinien, ses félicitations au peuple du Maroc frère à l’occasion de ce glorieux événement de son Histoire, souhaitant santé et bien-être au roi.

Ont notamment pris part à cette réception plusieurs ministres et responsables palestiniens, des diplomates accrédités en Palestine, des membres du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine et du Comité central du mouvement Fatah ainsi que des personnalités religieuses musulmanes et chrétiennes.

Le roi Mohammed VI a réitéré, samedi, la position inébranlable du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste et des droits légitimes du peuple palestinien frère, afférant à l’établissement d’un Etat indépendant ayant Al-Qods Est comme capitale, synonyme de sécurité et stabilité aux peuples de la région.