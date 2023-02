Lune de miel entre N’Djamena et Tel-Aviv : L’ambassade tchadienne en Israël inaugurée

Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien qui a participé à l’inauguration de l’ambassade à Ramat Gan près de Tel-Aviv, avec le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, a salué « un moment historique », d’après son bureau.

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a inauguré jeudi une ambassade en Israël, quatre ans après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, a annoncé l’Etat hébreu. « Nous renforçons notre amitié et nos intérêts communs en vue de la paix, de la sécurité et de la prospérité », a encore déclaré B. Netanyahu. C’est ce dernier qui avait annoncé la reprise de relations diplomatiques avec le Tchad, pays à majorité musulmane, en janvier 2019, après 47 ans d’interruption, lors d’une visite à N’Djamena au cours de laquelle il avait rencontré le président d’alors Idriss Déby Itno, père de l’actuel chef d’Etat.

Les relations bilatérales avaient été rompues en 1972 sur fond de pression de nations africaines musulmanes, accentuée par les guerres israélo-arabes de 1967 et de 1973. Mais ces dernières années, Israël a offert des perspectives de coopération dans des domaines allant de la sécurité à la technologie, en passant par l’agriculture, afin de développer ses relations sur le continent africain.

A son arrivée en Israël mardi, le président tchadien a rencontré David Barnea, le chef du Mossad.

Les services de renseignement extérieur israélien ont joué un « rôle central » dans le rapprochement entre les deux pays, d’après un communiqué du bureau du Premier ministre israélien.

En 2020, une délégation tchadienne avait rencontré B. Netanyahu à Jérusalem pour discuter de l’ouverture possible d’une ambassade à Al-Qods occupée. Le statut de la vielle sainte est l’une des questions les plus épineuses en vue d’un règlement du conflit israélo-palestinien.

L’ONU considère que cette question doit faire l’objet d’un accord entre Israéliens et Palestiniens, et qu’en attendant les capitales ne doivent pas établir à Jérusalem leur représentation diplomatique en Israël. Seuls quatre Etats ont établi leur ambassade à Jérusalem : les Etats-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Kosovo.

Le Tchad, l’un des pays les plus pauvres du monde, ne fait pas partie de la Ligue arabe mais est un Etat membre de l’Organisation de la conférence islamique (OCI).