L’Ukraine lance ses drones à l’assaut de la Russie : Quatre avions russes touchés à Pskov

« Le ministère de la Défense repousse une attaque de drone à l’aéroport de Pskov », a fait savoir M. Vedernikov, gouverneur de la région, à 23h30 dans la nuit du 29 août, dans un message sur Telegram accompagné d’une vidéo de l’incendie, où l’on entend des sirènes et des explosions. « Selon les premières informations, il n’y a pas de victimes. L’ampleur des destructions est en train d’être établie », a-t-il précisé. Selon le média russe Rybar citant les services d’urgences, quatre avions cargo lourds Il-76 ont été endommagés dans l’attaque. Pskov est située au nord-ouest de la Russie, non loin de l’Estonie, et à 664km en ligne directe de la frontière ukrainienne.

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs rapporté avoir abattu entre minuit et 04h00 du matin cinq drones, dans les régions d’Oryol, de Kalouga, de Ryazan et de Moscou. Les attaques de drones dans la direction de Moscou ou de la péninsule de Crimée sont progressivement devenues quasi-quotidiennes depuis que l’Ukraine a lancé une contre-offensive, début juin, qui peine sur le terrain. L’armée russe a par ailleurs rapporté sur Telegram qu’un avion de la marine avait, vers minuit en mer Noire, « détruit quatre navires militaires rapides (qui transportaient) des groupes de débarquement des forces d’opérations spéciales ukrainiennes (comptant) au total jusqu’à 50 personnes ». Un autre navire à grande vitesse ukrainien a été neutralisé à l’est de l’île aux serpents en mer Noire, par un avion Su-30, a indiqué la même source le 30 août vers 11h00.

Côté ukrainien, une « attaque aérienne nocturne » sur Kiev, la plus « forte depuis le printemps », a aussi été rapportée sur Telegram par Sergueï Popko, le chef de l’administration militaire de la capitale, revendiquant avoir détruit « 20 cibles ennemies ». On rapporte aussi que dans quatre autres villes ukrainiennes, les sirènes ont hurlé en prévision d’une attaque imminente. Le port d’Odessa fait partie de ces villes ciblées par l’armée russe.