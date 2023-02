L’opération russe en Ukraine scrutée par la Défense française : Le général P. Schill en parle

Le groupe de mercenaires russes Wagner, déployé dans plusieurs pays d’Afrique et sur le front en Ukraine, est « un adversaire redoutable » et un modèle qui va « se développer », a estimé lundi le chef d’état-major de l’armée de terre française. « Regardons la milice Wagner, la démonstration qu’ils sont en train de faire », a observé le général Pierre Schill lors d’une rencontre avec l’Association des journalistes de Défense (AJD). « Ils nous envoient un message en nous disant (que) lorsque nous aurons à faire face à ces milices ailleurs, ils sont capables de payer le prix du sang très cher pour atteindre leurs objectifs et ce sera un adversaire redoutable », a-t-il ajouté.

Wagner s’est imposée ces derniers mois comme un supplétif majeur de l’armée russe en Ukraine, notamment en première ligne dans la bataille de Bakhmout (est). Dimanche, son chef Evguéni Prigojine a affirmé avoir pris la localité de Krasnai Hora, à quelques kilomètres au nord de cette grande ville de la région de Donetsk.

« Il y a un an, j’insistais sur la guerre hybride, autour du seuil de la conflictualité (…), de l’influence du message envoyé (…). Wagner et ce type d’outil employé par les Russes, c’est exactement un outil de ce seuil, qui va forcément se développer », a insisté le général Schill. « Est-ce que toutes les sociétés militaires privées se valent où se vaudront ? Probablement non, il y a un degré de soutien étatique derrière », a-t-il précisé, en allusion aux liens forts entre E. Prigojine et le président russe. « Wagner, parce qu’il est en train de lutter pour obtenir sa place au Kremlin d’une façon ou d’une autre, en payant un prix énorme, nous pose question et nous dit que c’est un adversaire redoutable », a-t-il insisté.

Le groupe Wagner s’est aussi implanté ces dernières années en Centrafrique et au Mali, quoique Bamako s’en défende, à chaque fois accompagné du retrait des forces françaises déployées sur place, témoignant d’une forme de déclassement stratégique et d’effondrement de l’influence française en Afrique. Le groupe est suspecté de tenter aussi de s’implanter au Burkina, où Paris doit retirer dans les semaines à venir, à la demande la junte au pouvoir, ses forces spéciales installées sur place depuis 2008.

A l’échelle planétaire, selon le général Schill, « l’invasion russe en Ukraine il y a bientôt un an n’a pas fini de livrer ses conséquences géostratégiques ».

« Nous sommes probablement à un changement d’ère de la même ampleur que celle de la chute du mur de Berlin », a-t-il affirmé, évoquant des changements « qui ont mis plusieurs années pour se matérialiser et ont marqué trois décennies ».

« Nous avons vu monter l’emploi de la force par un certain nombre d’Etats », a-t-il noté, évoquant la Chine et l’Iran. « Il y a une remise en cause du droit international tel qu’il a été cristallisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre de pays nous disent : votre droit est contingent, occidental, nous le contestons ».

En ce qui concerne la stratégie de la France, qui discute de la prochaine Loi de programmation militaire (LPM, 2024-2030), la guerre en Ukraine conduit à des ajustements de besoins mais pas à une remise en cause des choix opérés par l’armée de Terre, selon le général Schill.

Il s’agit de ne « pas bâtir pour 2030 une armée de Terre nécessaire pour 2022 », a-t-il affirmé, mais il faut davantage de moyens de « commandement, d’appui et de soutien ». L’objectif de disposer en 2030 de 1.872 blindés Griffon, de 978 blindés légers Serval, de 300 Jaguar et de 200 chars Leclerc rénovés dans le cadre du programme Scorpion demeure donc. Mais « un certain nombre de Serval ou Griffon, au lieu d’être des véhicules d’infanterie, seront des véhicules d’accompagnement d’appui et de soutien », notamment équipés de systèmes de défense sol-air, a-t-il expliqué.

L’opinion française est divisée sur les dossiers du soutien à l’Ukraine et du maintien de leur pays au sein de l’OTAN. La preuve, la marche nationale pour la paix organisée à Paris a mobilisé dimanche des milliers de Français à l’appel de Florian Philippot, président du parti politique Les Patriotes.

Les manifestants ont réclamé la sortie de la France de l’Alliance atlantique ainsi que l’arrêt de livraisons d’armes aux autorités de Kiev, a rapporté Sputnik.

Le 4 janvier dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé un nouveau cap dans l’aide à l’armée ukrainienne avec la livraison future d’engins blindés AMX 10RC, un véhicule emblématique sur le point d’être remplacé dans l’armée française.

Faisant le répertoire des armements que la France a livrés à Kiev depuis le déclenchement de la guerre en février 2022, le site Revue conflits a recensé 18 canons CAESAR, un lot de canons TRF1, 2 lance-roquettes unitaires, 2 batteries Crotale NG, 60 véhicules de l’avant blindé (VAB), des AMX 10RC au programme, 20 véhicules blindés Bastion, 40 Marder.

Le coût de la guerre en Ukraine pour la France en 2022 s’élève selon une étude du Kiel Institute for the World Economy, Europe 1 ou encore BFM TV, à 7,4 milliards d’euros, rapporte Georges Michel dans un article publié par le site Boulevard Voltaire. A titre de comparaison, indique-t-il, le budget du ministère de la Justice sera de 9,57 milliards en 2023, celui des Armées de 43,9 milliards.