Logistique : Focus à Casablanca sur les rôles de l’agent maritime

Cette rencontre, tenue en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’APRAM, a eu pour objet de mettre en lumière les rôles souvent méconnus ou mal promus que joue l’agent maritime comme facilitateur entre les différents acteurs maritime et portuaire mais également dans l’amélioration de la compétitivité de la chaine logistique du commerce extérieur, a noté le président de cette association, Réda Benjelloun, dans une allocution d’ouverture.

Cité dans un communiqué de l’Association, R. Benjelloun a également indiqué que le transport maritime occupe une place de choix dans le commerce extérieur du Maroc, puisqu’il assure le transport de 95% des importations et exportations qui ont atteint plus de 120 millions de tonnes de marchandises en 2023, en plus de 100 millions de tonnes de marchandises en transbordement.

Les intervenants à cette rencontre ont été unanimes à souligner, ajoute-t-on de même source, que le secteur du transport maritime va connaître une croissance significative durant les prochaines années au Maroc, notamment grâce au dynamisme du complexe portuaire de Tanger Med et le développement des exportations des métiers mondiaux du Maroc comme l’automobile, l’aéronautique et les phosphates et dérivés.

Dans ce cadre, indique le communiqué, l’agent maritime qui joue un rôle opérationnel relatif à la planification et de gestion des escales des navires et parfois un rôle financier comme celui de garants des différentes créances portuaires dues par le navire et son armateur, sera appelé sur la constitution d’une flotte de la marine marchande forte et compétitive et à monter dans la chaine de valeur du transport maritime notamment à travers la participation à la création de lignes maritimes régulières ou le développement de l’activité d’affrètement de navires.

Cette rencontre a connu la participation d’imminents experts et représentants des organismes publics et privés du secteur maritime, portuaire et du commerce international, qui se sont tous accordés sur le fait que parmi les principaux enjeux et défis auxquels font face les agents maritimes sont ceux relatifs à la digitalisation, la formation du capital humain et la décarbonation.

Le communiqué de l’APRAM souligne que la rencontre a été clôturée par un hommage rendu par les participants à Nadia Laraki, qui a quitté récemment ses fonctions comme Directrice de l’Agence Nationale des Ports (ANP), et cela après de longues années au service du secteur maritime et portuaire du Maroc. L’ensemble des présents ont tenu dans ce cadre, à lui rendre un vibrant hommage et à louer son travail qui a permis des réalisations significatives. Cette rencontre a été marquée par les interventions du Cdt Abdelfattah Bouzoubaa, fondateur du Musée maritime marocain sur la thématique “L’agent maritime face aux nouveaux défis du transport maritime”, de Mustapha Lahmouz, directeur de la Régulation de l’Agence Nationale des Ports (ANP) sur “Le rôle de l’agent maritime dans le passage portuaire” et de Youssef Ahouzi, directeur général de PORTNET sur “La Digitalisation comme levier de la compétitivité de la chaine logistique internationale”. Sont intervenus également, à cette occasion, Farah Lahbib, directeur Trade Finance au Groupe OCP et membre d’ICC Morocco sur “La digitalisation du connaissement maritime et son impact sur la facilitation du commerce international” et de Tarik Baalla, directeur de DEFMAR sur “La position des Club P&I pour l’utilisation des connaissements électroniques”.