L’Istiqlal perd une de ses ministres : Un limogeage TGV qui fragilise le cabinet El Mansouri

Le limogeage de la ministre, membre du Parti de l’Istiqlal, intervient 48 heures après sa nomination, alors que circulaient sur les réseaux sociaux des informations sur des affaires judiciaires datant de 2004.

Les informations relayées font état d’accusations d’escroquerie, de falsification et d’émission de chèques sans provision contre M.Khayr. En 2004, plusieurs bijoutiers auraient été impliqués dans des transactions d’achat de grandes quantités d’or, payées par des chèques au nom d’une femme qui, d’après ces récits, n’aurait pas participé à ces achats, ses chèques ayant été utilisés à son insu.

Les mêmes sources précisent que les enquêtes menées ont conduit à M.hayr, qui fut poursuivie et risquait une lourde peine. Il est indiqué qu’elle aurait présenté un certificat médical d’une clinique psychiatrique, document retenu pour atténuer sa responsabilité pénale et éviter une peine de prison.

Le gouvernement a vite réagi au limogeage. Samir Belfkih, porte-parole du gouvernement, a expliqué que la gestion rapide du dossier visait à permettre à l’exécutif d’achever son processus constitutionnel de formation et de recentrer le débat public sur son programme. Dans un communiqué publié dimanche 18 octobre, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, également porte-parole du gouvernement, a indiqué que la réaction rapide de l’exécutif relevait de sa responsabilité politique et institutionnelle.

Selon le communiqué, le gouvernement a suivi les développements ayant accompagné la nomination de M. Khayr, notamment la circulation d’informations à caractère judiciaire et médical relevant de la vie privée. Les composantes de la majorité ont, à cette occasion, réaffirmé leur volonté commune de faire réussir l’expérience gouvernementale, de recentrer le débat public sur le programme de l’exécutif et les attentes des citoyens, et de servir l’intérêt général.

S. Belfkih a également rappelé que la cheffe du gouvernement avait adressé au Roi Mohammed VI une demande de décharge de M. Khayr de ses fonctions ministérielles. Cette démarche s’appuie sur les prérogatives constitutionnelles de la cheffe du gouvernement, notamment celles prévues au quatrième alinéa de l’article 47 de la Constitution. Laquelle demande a été acceptée par le Souverain.

Pour rappel, M. Khayr avait suivi un parcours politique au sein du Parti de l’Istiqlal. Elle avait occupé plusieurs responsabilités dans les instances du parti, avant d’intégrer son comité exécutif en octobre 2024, puis de prendre la tête du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des représentants.