CSPJ : Les magistrats élisent leurs représentants

Dans un communiqué, le Conseil précise que ces résultats ont été établis après le dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote et la transmission des procès-verbaux à la commission centrale de recensement, chargée de consolider les résultats conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Parmi les représentants des magistrats des cours d’appel, Hicham Bahar arrive en tête avec 631 voix, devant Abderrazak Jebari, qui en a obtenu 590, et Mustapha Aït Aïssa, crédité de 449 voix. Imane Msaïd se classe quatrième avec 310 voix.

Dans le collège des magistrats des tribunaux de première instance, Abderrahmane Sebaï arrive en première position avec 1.549 voix. Il est suivi de Hicham Hadri, qui recueille 1.135 voix, et de Samir Aït Arjdal, avec 827 voix. Sahar Azzouzi obtient 692 voix, devant Nazim Lakhdar, qui en totalise 674. Souad Dada se classe sixième avec 613 voix.

À l’issue du scrutin, le CSPJ a félicité les magistrates et magistrats élus, saluant la confiance accordée par leurs pairs. Il a également souligné le sens des responsabilités et la discipline ayant marqué le déroulement des opérations électorales, ainsi que la participation active des magistrats au choix de leurs représentants.

L’institution a par ailleurs remercié les candidates et candidats, les présidents et membres des bureaux de vote, les commissions de recensement et l’ensemble des personnes ayant contribué à l’organisation du scrutin. Pour le Conseil, cette élection constitue une étape dans le renforcement de la représentation des magistrats en son sein et dans la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’institution inscrit cette démarche dans le respect des principes constitutionnels et des valeurs éthiques et professionnelles de la magistrature.