Conseil des ministres : Feuille de route royale pour l’Exécutif El Mansouri

Au début de la session, conformément à l’article 49 de la Constitution, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique a présenté au Roi les grandes lignes du Projet de Loi de Finances 2027. Le ministre a souligné que ce projet intervient dans un contexte international tendu, marqué par l’augmentation des coûts due aux tensions géostratégiques, à la montée des politiques protectionnistes et à une intensification de la concurrence dans les secteurs de l’énergie, de la technologie et des finances.

Le Maroc entend renforcer sa résilience et sa dynamique économique. Une croissance de 4,7 % est prévue, avec une inflation contenue à 0,7 % et une réduction du déficit budgétaire à 3 % du PIB.

Le Projet de Loi de Finances 2027 se concentre sur cinq priorités :

– Restaurer le pouvoir d’achat et consolider un État social durable. Cela inclut une réforme des marchés et des prix dès 2027, avec des mesures pour soutenir le pouvoir d’achat, élargir la couverture médicale, valoriser l’aide sociale, et améliorer les systèmes publics de santé, d’éducation, ainsi que l’accès à un logement décent.

– Inclusion des jeunes dans l’éducation, la formation et l’emploi. Un programme national intégré pour 2027-2031 sera lancé, axé sur la formation, l’incubation et l’accès au financement.

– Accélérer la régionalisation avancée et les programmes de développement territorial intégré, selon les Hautes Orientations Royales, pour améliorer les compétences régionales et la coordination entre l’État et les régions.

– Renforcer la souveraineté stratégique dans les domaines hydrique, énergétique, alimentaire et numérique. Cela inclut le développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert, de la sécurité alimentaire et de la souveraineté numérique.

– Construire une économie solide pour financer les ambitions sociales et souveraines, tout en préservant les équilibres macroéconomiques. Cela nécessite de mobiliser les financements pour accélérer les grands projets de développement et les écosystèmes industriels souverains.

Le projet accorde également une attention particulière à l’investissement privé, en consolidant les soutiens prévus par la Charte de l’investissement et en réformant les Centres Régionaux d’Investissement, avec un focus sur les TPME.

Il met l’accent sur l’urgence de dépasser les programmes sectoriels fragmentés et d’adopter une politique nationale intégrée pour les jeunes, de l’éducation à l’emploi en passant par le logement, assurant leur stabilité économique et sociale.

En application des Hautes Orientations Royales, la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement territorial sera accélérée, avec un budget de 25 milliards de dirhams.