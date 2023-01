Listes électorales : L’Intérieur sensibilise

Dans ce communiqué relatif au déroulement du processus de révision annuelle des listes électorales générales et de celles relatives aux Chambres professionnelles, le ministre de l’Intérieur informe le public que « les tableaux rectificatifs provisoires portant les décisions prises par les commissions précitées ont été déposés, mardi matin, auprès des bureaux des autorités administratives locales et des bureaux des communes et des arrondissements pour les listes électorales générales, et auprès des bureaux des autorités administratives locales desquelles relève la circonscription électorale ainsi qu’aux sièges des chambres professionnelles, pour les listes électorales professionnelles ».

Les intéressés peuvent consulter les tableaux rectificatifs précités durant la période allant du 10 au 17 janvier, pour les listes électorales générales, et du 10 au 18 janvier pour les listes relatives aux Chambres professionnelles, ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministère rappelle aux citoyennes et citoyens répondant aux conditions légales, non encore inscrits sur les listes électorales générales, qu’ils peuvent déposer leurs demandes d’inscription auprès des bureaux de l’autorité administrative locale la plus proche de leur lieu de résidence ou via le site électronique (www.listeselectorales.ma) au cours de la période allant du 18 au 24 janvier courant.

Pour les professionnels répondant aux conditions légales, non inscrits sur les listes électorales des Chambres professionnelles, ils peuvent présenter leurs demandes d’inscription auprès des bureaux de l’autorité administrative locale la plus proche du lieu où ils exercent leurs activités professionnelles durant la période allant du 10 au 18 janvier, selon la même source. Les nouvelles demandes d’inscription seront soumises aux commissions compétentes en vue de les examiner et y statuer lors des réunions qu’elles tiendront à cet effet du 10 au 14 février 2023, conclut le communiqué.