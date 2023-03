L’Inflation paralyse l’Allemagne : Grèves sectorielles d’ampleur

Au comble du mécontentement, les syndicats allemands le font savoir. Fait inhabituel dans le pays, deux centrales liées aux transports, Verdi et EVG, ont décidé d’unir leurs forces pour paralyser le pays en signe de protestations contre une inflation à deux chiffres, estimée à 10% sur un an, et des négociations salariales au point mort. « Nous nous attendons à une large participation. Et nous n’avons pas encore entamé le plat de résistance », avertit le président de Verdi. Sombres perspectives donc pour les usagers.

Hors de question en effet pour les deux syndicats de se contenter des 5% de hausses de salaires et 1 000 à 1 500 euros de primes proposés par les communautés locales et les compagnies publiques de transports qui refusent de revoir leurs propositions à la hausse. Les négociateurs des syndicats réclament eux 10 à 12% de hausses de salaires dans un climat tendu. Au point que la Fédération des aéroports allemands accuse les syndicalistes de recourir à « une stratégie d’escalade du conflit sur le modèle français », véritable épouvantail pour les Allemands pour qui les conflits sociaux dans l’Hexagone sont synonymes d’un chaos quasi permanent.