Ligue des champions d’Afrique : Le RCA et le WAC s’illustrent

Les Verts ont ouvert le score grâce à Hamza Khabba (44e), avant que Jean Othos n’égalise à la 48e minute. H. Khabba est revenu à la charge en transformant un penalty à la 70e minute. Son coéquipier Mohamed Boulacsou a scellé le sort du match à la 86e minute.

A la faveur de cette victoire, le RCA termine la phase de groupes en tête avec 16 points, suivi de son adversaire du jour, Simba SC (9 pts), de Horoya Conakry (7 pts) et de Vipers SC (2 pts).

Le WAC suit

De son côté, le Wydad de Casablanca (WAC) s’est imposé face au club algérien de la Jeunesse Sportive Kabylie (JSK) par 3 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca pour le compte de la 6è et dernière journée (groupe A) de la Ligue des Champions d’Afrique. Les Rouge et blanc l’ont emporté grâce à un doublé de Junior Sambou (32e, 51e) et un but de Zouhair El Moutaraji (87e). Les deux clubs sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition.

A la faveur de cette victoire, le WAC termine en tête de ce groupe avec 13 points, devant son adversaire du jour (10 pts). Le club angolais de Petro Atletico est 3ème (7 pts), alors que les Congolais de l’AS Vita Club occupent la 4ème place (4 pts).