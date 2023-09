Lieux historiques endommagés : Les chantiers de M.M. Bensaid

Conformément aux instructions du roi Mohammed VI, le ministère est fortement impliqué depuis les premiers moments ayant suivi le séisme dans l’évaluation, dans un premier temps, des éventuels risques que pourraient engendrer les sites historiques endommagés sur la population, et puis dans la protection de ces monuments, a indiqué M.M. Bensaid à la presse à l’issue d’une visite de terrain effectuée dans plusieurs sites à Marrakech et dans les provinces d’Al Haouz et de Ouarzazate.

Les Palais Bahia et El Badii n’ont pas subi de grands dégâts et devraient, de ce fait, assurer une capacité d’accueil de visiteurs de 50%, a fait savoir le responsable, notant, en revanche, que la mosquée de Tinmel a subi de grands dégâts et que d’importants efforts sont en cours en coopération avec le ministère des Habous et des affaires islamiques et des autorités locales pour que la mosquée reprenne son éclat.

L’ensemble des secteurs et départements sont à pied d’œuvre pour assurer la reprise de la vie normale au niveau des zones touchées par le séisme, a relevé le ministre, tout en se félicitant de l’esprit de solidarité et d’entraide dont ne cesse de faire preuve les Marocains et Marocaines.

Pour sa part, la conservatrice du Palais Badii, Hasna Haddaoui, a fait savoir que le lieu n’a pas subi de grands dégâts, hormis quelques fissures qui apparaissent sur les murailles. Le ministère de tutelle a mis en place une commission qui a visité plusieurs sites historiques, en coordination avec des bureaux d’études techniques avant d’émettre des rapports et de procéder à un diagnostic précis sur l’état de ces monuments, a-t-elle dit. Les travaux de restauration vont porter notamment, sur le renforcement des façades et la stabilisation des murailles endommagées, a souligné Haddaoui.