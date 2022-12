Libre-échange Maroc-USA : L’accord doit profiter aux travailleurs, rappelle K. Tai

En marge du sommet USA-Afrique qui se tient à Washington, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a eu jeudi, des entretiens avec Katherine Tai, ambassadrice représentante US au Commerce. Cette entrevue, qui s’est déroulée en présence notamment de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des finances.

Lors de cet entretien, A. Akhannouch s’est félicité de l’exemplarité de la relation entre les Etats-Unis et le Maroc, impulsée par la vision éclairée du souverain. De son côté, K. Tai a indiqué que les Etats-Unis sont « très fiers » de l’accord de libre-échange signé en 2006 avec le Maroc, soulignant l’importance de continuer à faire progresser ce partenariat au vu des nouveaux enjeux mondiaux, notamment de décarbonation des économies et de la digitalisation. La responsable américaine a également jugé « fondamental » que les accords de libre-échange bénéficient avant tout aux travailleurs et aux populations.

Par la même occasion, les deux parties ont présenté les enjeux et les opportunités de développement du partenariat afin d’améliorer en continu l’accord de libre-échange. Elles se sont accordées sur l’importance de maintenir le contact au niveau des deux gouvernements pour approfondir chacune des thématiques évoquées lors de cette entrevue.

A. Akhannouch s’est également entretenu avec Nick Clegg, président des Affaires internationales de la société Meta, et le président directeur général de la société américaine Visa.