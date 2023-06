Liaison fixe Maroc-Espagne : Bruxelles soutient Madrid

Les responsables marocains et espagnols ont confirmé leur engagement dans le projet du tunnel reliant les deux rives de la Méditerranée, soulignant son importance stratégique pour les deux pays et les continents européen et africain.

Lors d’une réunion avec son homologue espagnol en février dernier, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, avait souligné que « la proximité géographique et les partenariats économiques entre les deux pays offrent de nouvelles perspectives pour ce partenariat en construisons l’avenir à travers une série de projets, tels que la connexion continentale conditionnelle entre les deux pays ».

Ce projet bénéficie du soutien de l’Union européenne, du Royaume-Uni, de la Chine et des États-Unis, qui y voient l’opportunité de renforcer leurs relations avec l’Afrique et l’Europe. Il suscite également l’intérêt de pays asiatiques tels que le Japon, les Émirats arabes unis et l’Arabie Saoudite.

Diverses institutions internationales de financement, telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque islamique de développement (BID) et la Banque arabe, soutiennent également ce projet.