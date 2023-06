Les pays du Sud face à la dette : Des attentes en marge du sommet de Paris

Un nouveau pacte financier entre le Nord et le Sud, c’est l’ambition du sommet mondial qui débute, jeudi 22 à Paris. De nombreux chefs d’État africains seront présents. Au menu : des discussions sur la dette et sur les mécanismes de financement avec pour objectif un accroissement de la solidarité avec le Sud. Les associations et ONG espèrent de réels changements dans ce nouveau pacte financier et pas une énième discussion sans décision concrète.