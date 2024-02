Les journalistes font les frais de l’affaire « Escobar du Sahara » : A.R. Taoujini condamné à deux ans de prison !

M.R. Taoujni était poursuivi en état d’arrestation pour une vidéo qu’il a postée sur le web, consacrée aux liens supposés entre l’affaire « Escobar du Sahara » et le PAM. Il a été auditionné, le 9 février, par la police d’Agadir.

Pour rappel, le PAM avait mis en garde, dans un communiqué publié en janvier, contre toute tentative de « nuire à l’image du parti, à ses dirigeants et ses militants », à travers une « instrumentalisation » du dossier « Escobar du Sahara », en cours d’examen par la justice.

Le PAM avait ajouté qu’il « prendra toutes les mesures légales et judiciaires contre toute personne qui tenterait de porter atteinte à la réputation du parti, et à l’honneur de ses militants et militantes, par le biais de campagnes diffamatoires intentionnelles ».

Suite à une plainte similaire du ministre de la Justice, la Brigade nationale de la police judiciaire a auditionné, le 17 février, le journaliste Hamid El Mahdaoui, directeur de publication du site Badil.

La liberté d’expression est en jeu dans le pays. C’est la raison pour laquelle toute notre solidarité va à nos confrères victimes de telles poursuites que rien ne justifie dans un Etat de droit.