Les infirmiers en colère : Un sit-in devant le ministère de la Santé dispersé

Cette grève nationale couronne d’autres mobilisations dans le sillage de l’accord conclu fin janvier entre le ministère de la Santé et plusieurs syndicats de la santé, notamment celui des infirmiers, portant sur l’augmentation salariale et indemnités. Accord non respecté par la tutelle. Le Syndicat national des infirmiers (SII) répond ainsi à « l’atermoiement et l’évitement du gouvernement et du ministère de la Santé vis-à-vis de leurs engagements envers le corps infirmier » , rappelle le communiqué syndical produit à cette occasion.

Le syndicat souligne que dans le cadre de la poursuite de leur « lutte qualitative », et après le « succès de la manifestation nationale devant le Parlement malgré les pressions, ainsi que malgré le blocage et l’interdiction de la marche nationale en direction du ministère de la Santé » , il s’avère nécessaire d’intensifier les protestations pour faire valoir les droits et consolider les acquis d’un secteur soumis à une tension croissante et à des défis cruciaux pour son avenir.

Le SII insiste sur l’urgence de parvenir à un accord reconnaissant l’importance vitale du rôle des infirmiers dans le système de santé, faute de quoi, il se réservent le droit d’intensifier les actions, seule voie à suivre avec ce gouvernement. Il y a lieu de relever que le sit-in organisé mercredi devant le ministère de la Santé a été dispersé par les forces de l’ordre.