Les indicateurs du PISA qui choquent : A l’école des cancres…

Le rapport révèle que la pensée créative des élèves marocains figure parmi les plus faibles des 64 pays évalués. Cette conclusion choquante a été corroborée par une mise à jour des résultats du PISA 2022 de l’OCDE, qui parlait d’une « récolte amère » pour les élèves marocains, avec des résultats en baisse dans les disciplines clés que sont les mathématiques, la lecture et les sciences.

Un écart de performance significatif de 28 points a été noté entre le pays le plus performant et celui le moins performant en matière de pensée créative, représentant l’équivalent de « quatre niveaux de compétence et d’habileté ». Le Maroc se classe parmi les pays ayant les pires performances en pensée créative en milieu scolaire, aux côtés de l’Albanie, de l’Ouzbékistan, de la République dominicaine et des Philippines.

Ledit rapport relève que « 97 élèves sur 100 dans les cinq pays les plus performants obtiennent des scores supérieurs à la moyenne des élèves des cinq pays les moins performants (Albanie, Ouzbékistan, République dominicaine, Philippines et Maroc) ».

Pour la première fois dans son édition 2022, le programme d’évaluation des acquis et compétences des élèves a cherché à mesurer la capacité des élèves à être créatifs dans 64 pays et économies divers. Cela inclut la capacité des élèves à proposer des idées originales et variées. Les conclusions du rapport PISA 2022 indiquent que plus d’un élève sur quatre au Maroc, aux Philippines et en Arabie Saoudite trouve l’apprentissage de nouvelles choses ennuyeux. En revanche, dans l’ensemble des pays de l’organisation, de nombreux élèves ont montré une grande curiosité pour apprendre de nouvelles choses.

Les experts de PISA soulignent que la curiosité est un indicateur fortement associé à une bonne performance en pensée créative. Ils mettent en avant que les élèves intéressés par de nombreux sujets et aimant comprendre le fonctionnement des choses obtiennent en moyenne trois points de plus en pensée créative que ceux qui ne partagent pas cet intérêt.

Malgré des efforts pour élargir l’accès à l’éducation et inclure les populations marginalisées, le Maroc rencontre des difficultés. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés pour généraliser l’enseignement secondaire, seulement environ 50 % ou moins des élèves marocains de l’enseignement public ayant participé à l’évaluation PISA ont déclaré être capables de proposer des idées créatives pour des projets scolaires.

Une autre conclusion des experts est que les élèves ont moins confiance en leur capacité à être créatifs dans des contextes scolaires spécifiques comparé à leur confiance générale. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, 62 % des élèves se sentent capables de proposer des idées créatives pour des projets scolaires. Cependant, dans certains pays, notamment au Brunei, en Estonie, à Hong Kong, en Lettonie, à Macao (Chine), en Malaisie, au Maroc, en Thaïlande, en Pologne et en République tchèque, environ 50 % ou moins des élèves partagent cette confiance, ce qui pourrait indiquer un manque d’opportunités et d’expérience pour participer à des travaux créatifs dans le milieu scolaire.

Les systèmes éducatifs de Singapour, de Corée, du Canada, de Nouvelle-Zélande, d’Estonie et de Finlande se distinguent par leurs excellents résultats en matière de pensée créative, avec un score moyen par élève de 36 points ou plus, dépassant largement la moyenne de l’OCDE (33 points). Les élèves de Singapour se démarquent particulièrement avec une moyenne de 41 points.

Les résultats du programme annoncés en décembre 2023 plaçaient les élèves marocains à la 71e place en mathématiques parmi les 81 pays évalués, à la 79e place en lecture et à la 76e place en sciences, reculant de neuf places dans ces deux derniers domaines. Cette situation a conduit le ministère de l’Éducation nationale à reconnaître officiellement la « crise de maîtrise des apprentissages de base » des élèves de l’enseignement public, la qualifiant de « problématique prioritaire à traiter de manière responsable, transparente et urgente » par la création d’institutions de leadership.

Ce rapport, publié récemment, traite de la pensée créative en milieu scolaire dans cinq volumes, illustrant les résultats de la huitième édition de l’évaluation PISA, de plus en plus reconnue à l’échelle mondiale. Il met en lumière la performance des élèves en pensée créative dans différents contextes et analyse les variations d’attitudes et de résultats au sein et entre les pays. Le même rapport explore également les différences de performance selon des caractéristiques telles que le sexe, le statut socio-économique, et les spécificités des institutions scolaires fréquentées par les élèves.