Les forces israéliennes investissent Jénine : La spirale des violences sanguinaires se renforce

Selon des sources locales, des sirènes ont retenti après la découverte d’une force spéciale sioniste. Le directeur de l’hôpital gouvernemental de Jénine a rapporté que cinq Palestiniens, dont un enfant, ont été blessés lors de l’assaut.

De violents affrontements ont alors éclaté entre les forces d’occupation et les factions de la Résistance. Les soldats d’occupation ont déployé des tireurs d’élite sur les toits des bâtiments du camp de Jénine. Les Brigades d’al-Qods – bataillon de Jénine- ont annoncé que leurs combattants avaient ouvert le feu sur une force spéciale israélienne dans la périphérie du camp. Des sources locales ont rapporté qu’un drone de l’occupation a été abattu. Il est tombé sur une voiture sans faire de victimes. La radio de l’armée d’occupation a affirmé la chute d’un drone israélien dans le camp de Jénine, disant que les raisons n’étaient pas encore connues.

Rappelons qu’il s’agit du premier assaut israélien contre Jénine depuis juillet dernier, lors duquel 13 Palestiniens sont tombés sous les balles israélienne. La chaîne de télévision israélienne 14 a rapporté que pour la première fois depuis l’opération baptisée « Maison et jardin », les forces des gardes-frontières et l’armée, avec l’aide du Shin Bet, attaquent le camp de Jénine pour arrêter des personnes recherchées.

Pour sa part, la chaine Kan a indiqué que le but de l’opération militaire était d’arrêter des militants du mouvement Hamas. Elle a déclaré « qu’un militant du Hamas qui a été arrêté a affronté plus tôt les forces de l’armée d’occupation. D’autres personnes recherchées ont également été arrêtées. »

Des sources locales ont indiqué que trois des détenus ont été identifiés comme des membres du Hamas.

La veille de l’assaut, des soldats de l’occupation, appuyés par des agents du Shin Bet et de la police des frontières, ont arrêté 16 personnes recherchées en Cisjordanie.

De leur côté, les Brigades al-Qassam à Jénine ont annoncé que leurs combattants ont affronté la force sioniste spéciale qui avait infiltré le camp en ciblant les forces d’occupation et leurs véhicules avec des balles et des engins explosifs. « Nos combattants ont pris pour cible les forces d’occupation qui ont pris d’assaut les environs du camp de Jénine avec des balles et des engins explosifs artisanaux », ont-ils indiqué.

Hazem Qassem, porte-parole du Hamas, a salué la bravoure des combattants de Jénine. « Toutes nos salutations aux combattants des factions de la résistance, dirigées par les Brigades Qassam, qui ont mené de violents affrontements avec les soldats de l’armée ennemie, après l’infiltration d’une force sioniste spéciale », a-t-il fait savoir. En rappelant que « le camp de Jénine restera une citadelle de la résistance et que l’occupation ne parviendra pas à briser sa volonté. Par contre, c’est la révolution dans toute la Cisjordanie qui brisera la volonté de l’occupant ».