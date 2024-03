Les drones yéménites sur Eilat : Des opérations ont aussi ciblé les Américains, signale Y. Saree

Dans son point de presse, Y. Saree a expliqué les détails des opérations. « Les forces armées ont mené plusieurs opérations en direction des sites d’occupation israéliens à Oum al-Rachrach, au sud de la Palestine occupée », a-t-il spécifié.

Il a assuré que « les forces navales et la force de missiles ont mené 4 opérations conjointes contre 4 navires, dont deux navires américains en mer Rouge et dans le golfe d’Aden ». Il a également souligné que « l’Armée de l’Air a mené une opération militaire qualitative ciblant deux destroyers américains en mer Rouge », soulignant que « les opérations militaires ont atteint leurs objectifs ».

« Les forces armées yéménites dédient ces opérations à tous les combattants des factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza », a-t-il affirmé, soulignant qu’« elles continueront à mener davantage d’opérations contre toutes les cibles hostiles pour empêcher la navigation israélienne ou celle se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée ou vers les deux mers Rouge et Arabe, et dans l’océan Indien, jusqu’à l’arrêt de l’agression et la levée du siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ».

L’annonce du porte-parole des forces armées yéménites intervient au lendemain du discours du chef du mouvement Ansarullah, sayed Abdel Malek Badreddine al-Houthi, qu’il a prononcé lundi soir, dans son discours à la veille du neuvième anniversaire de la Journée nationale de la résilience. Il a déclaré entre autres que « le peuple yéménite arrive, dans la dixième année de l’agression américano-saoudienne-émiratie, avec les capacités de forces militaires avancées pour protéger le Yémen, soutenir le peuple palestinien opprimé et faire face aux conspirations ennemies ».