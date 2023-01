Les combats font rage en Ukraine : Soledar et Bakhmout sous haute pression

Selon la responsable ukrainienne, l’assaut est principalement mené par des combattants du groupe paramilitaire Wagner, avec des frappes massives d’artillerie, de lance-roquettes multiples et d’obusiers.

Auparavant, Apty Alaoudinov, commandant du régiment spécial russe Akhmat, proche de Ramzan Kadyrov, a estimé que la ville de Bakhmout, située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Soledar, pourrait être prise « dans les jours à venir ».

D’après Evgueni Prigojine, fondateur du groupe Wagner, il existe près de Bakhmout un réseau de villes souterraines au sein desquelles des troupes ukrainiennes se cachent. Bakhmout est considérée comme une plaque tournante du transport pour approvisionner les troupes ukrainiennes dans le Donbass. Les combats autour de la ville durent depuis le mois d’août.

La ville de Soledar, en République populaire de Donetsk, est sur le point d’être libérée des Ukrainiens, a affirmé, pour sa part, mardi Denis Pouchiline, chef par intérim de la république. Les combats sont actuellement menés dans la partie ouest de la ville, où l’ennemi continue encore à opposer une résistance, selon lui.

« Toute l’attention est actuellement concentrée sur Artiomovsk [Bakhmout en ukrainien] et Soledar [ville voisine], car les événements s’y déroulent de telle façon que la ville est prête à être libérée. Cela coûte un prix très élevé », a indiqué le responsable sur la chaîne de télévision russe Pervy Kanal. La libération de Soledar ouvrira des perspectives de libération pour Artiomovsk, a-t-il expliqué.

La Russie augmentera les capacités de combat de ses forces aérospatiales, en termes d’exploitation des chasseurs et des bombardiers ainsi qu’en termes d’amélioration des drones, a précisé Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense qui vient de réaliser des changements au niveau du staff qui pilote l’opération spéciale menée en Ukraine. Moscou vise à « élargir les arsenaux des armes de combat modernes », une nécessité déjà évoquée par Vladimir Poutine.

En outre, la Russie continuera à développer la triade nucléaire et à maintenir sa préparation au combat, a insisté S. Choïgou. « Le bouclier nucléaire a été et reste le principal garant de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de notre État », a souligné le ministre.

Le système de contrôle et de communication doit aussi être perfectionné, a-t-il ajouté. A cet égard, on envisage « d’utiliser activement les technologies d’intelligence artificielle. »

Sans mettre à part la nécessité de mettre au point l’équipement tactique du personnel militaire, le chef de la Défense russe a également estimé qu’il était important de tenir en compte « les initiatives civiles », dont les critiques.