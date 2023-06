Les Casablancais redevables à A. Hakimi : Noble fibre sociale…

En présence de la star du Paris Saint-Germain et de sa mère, le premier accord de coopération a été signé entre son institution et l’Académie régionale d’éducation et de formation de Casablanca.

La fondation a par ailleurs indiqué qu’A. Hakimi avait également visité une école à Nouaceur, où il a ouvert un terrain de football. La même source souligne qu’il continuera à travailler pour la protection des enfants.

A cet effet, l’organisation caritative s’investit dans quatre domaines, à savoir l’accueil, l’éducation, la formation professionnelle et le sport.