« Les Afriques de demain » : L’Harmattan s’attache les services de Driss Guerraoui

Cette collection, qui a pour objet de publier des auteurs africains et non africains travaillant sur l’Afrique, vise à promouvoir les travaux axés sur l’analyse des transformations que connaît l’Afrique pour en dégager les inflexions majeures et les ruptures fondamentales, et identifier les facteurs et les acteurs du changement dans le Continent, selon D. Guerraoui.

« »Les Afriques de demain » tentera ainsi de mettre en exergue les ouvrages apportant un éclairage sur la prospective des stratégies de développement pouvant permettre aux États et aux peuples africains de lutter contre les nouvelles générations d’insécurité, de risques et de guerres», explique-t-il. Tout en ajoutant que le champ d’action de la collection «Les Afriques de demain» couvre un champ large comprenant les questions économiques, sociétales et géostratégiques, les sciences politiques, l’histoire et les problématiques africaines de nature culturelle et civilisationnelle. « Dans cette perspective, la collection « Les Afriques de demain » constituera une fenêtre d’opportunité inégalée pour les nouvelles générations de chercheurs et d’experts membres du Réseau international et continental de l’Université ouverte de Dakhla en matière de publication et de diffusion de leurs contributions académiques sur l’Afrique », souligne D. Guerraoui. « Ce faisant, elle accompagnera l’émergence des initiatives individuelles ou /et collectives de valorisation de la recherche scientifique et de la diffusion de la connaissance et du savoir sur l’Afrique et au service du développement de l’Afrique », conclut-il