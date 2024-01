Le Président de la Sierra Leone à Alger : A. Tebboune en flagrant délire…

« Concernant le dossier du Sahara occidental, l’Algérie et la Sierra Leone continueront à œuvrer pour trouver une solution juste et durable à cette question, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à la légitimité internationale », a indiqué A. Tebboune. Il a également salué l’engagement des deux parties à « privilégier des solutions africaines aux problèmes africains ».

En prenant la parole, le président J. M. Bio a tenu à marquer ses distances avec la position algérienne, affirmant que son pays soutient les efforts de l’envoyé de l’ONU, Staffan de Mistura, « et le processus politique conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, adoptées depuis 2007 », l’année qui a coïncidé avec la proposition du plan marocain d’autonomie au Sahara.

Le chef d’Etat sierra léonais a souligné que ces résolutions ont pour objectif de « parvenir à une solution politique réaliste, pratique et mutuellement acceptée ». Et de réitérer, devant son hôte algérien, son appel à « la reprise des Tables rondes des négociations avec la participation des parties prenantes ».

La Sierra Leone reconnait la marocanité du Sahara occidental et a ouvert, en août 2021, un consulat général à Dakhla. Timothy Musa Kabba, ministre des Affaires étrangères, a d’ailleurs réitéré, le 6 septembre à Rabat, « l’appui sans relâche » de son pays à l’intégrité territoriale du royaume.

Frappe des FAR à M’hiriz

Sur le terrain, on signale qu’un drone des Forces armées royales (FAR) a tué, mercredi 3 janvier, quatre éléments du Polisario, dans la localité de M’Hiriz située dans la zone tampon, rapporte un média séparatiste. La frappe aérienne a blessé également trois autres individus, qui se préparaient aussi à mener une opération contre des positions tenues par les FAR, à l’Est du Mur des Sables.

Une équipe de la MINURSO s’est déplacée sur le lieu de l’attaque. Les casques bleus prévoient de rédiger un rapport sur l’incident, en vue de le soumettre aux Nations unies. Ces derniers mois, le Polisario a intensifié ses opérations, notamment après les tirs de missiles, du 28 octobre et 5 novembre, contre des objectifs civils à Smara.

En multipliant ses actes, le mouvement séparatiste veut prouver à la communauté internationale l’existence d’une « guerre » contre le Maroc, alors que les Etats-Unis font pression sur toutes les parties pour la reprise du processus politique.