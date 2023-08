Le PP élargit ses alliances pour présider à la Moncloa : La tentation canarienne…

Pour garantir à Alberto Núñez Feijóo, président du PP, désormais première force politique au Parlement espagnol à l’issue des législatives anticipées de juillet, les soutiens politiques nécessaires en vue de son investiture en tant que Premier ministre, la formation de droite qui table sur les appuis de Vox (33 députés) et de l’Union du peuple de Navarre (1 député), se tourne vers la formation Coalition canarienne (1 député). Ce siège est d’une importance capitale pour l’avenir politique d’A.N. Feijóo. C’est pourquoi la direction de la CC a exigé des négociateurs du PP que le gouvernement autonome des Iles Canaries soit présent aux réunions entre le Maroc et l’Espagne, consacrées à l’examen de la politique migratoire et aux négociations sur la délimitation des frontières maritimes. Lors du sommet Maroc-Espagne, tenu les1er et 2 février dernier à Rabat, l’exécutif autonome de l’archipel n’y a pas été convié, rappelle-t-on. Absence qui a provoqué l’ire de la CC alors dans les rangs de l’opposition.

Grâce au soutien du PP, Fernando Clavijo Batlle, chef de la Coalition canarienne a pu accéder, le 12 juillet dernier, à la présidence du gouvernement des Iles Canaries, même si le PSOE est arrivé premier aux élections régionales du 28 mai, avec 23 sièges contre 19 pour CC. F. Clavijo a déjà occupé le même poste entre 2015 à 2019. Il s’est rendu au Maroc, en janvier 2019.