Le onze national victime de racisme à Madrid : Islamophobie ambiante…

La direction de l’hôtel est intervenue pour condamner fermement ces propos, en annonçant qu’elle ferait appel à la police. L’établissement a également présenté ses excuses à « tous ceux qui se sont sentis offensés par ce qui s’est passé ». « A titre personnel, je suis un Arabe et musulman qui fait le Ramadan comme beaucoup de collègues de l’hôtel. C’est pourquoi nous nous sentons blessés comme n’importe quel musulman dans le monde », a déclaré l’un des responsables de l’hôtel. « Nous voulons condamner tout acte de racisme et nous présentons nos excuses une fois de plus auprès de toutes les personnes qui ont été offensées », a-t-il ajouté.

Le responsable a souligné que ceux « responsables de ces photos et ces commentaires n’appartiennent pas à l’hôtel ou à la chaîne ». « Il s’agit de travailleurs intérimaires qui sont appelés quand il y a des événements dans les hôtels. Ils ont déjà été expulsés », a-t-il confirmé.

Walid Regragui, coach des Lions de l’Atlas aurait passé l’éponge sur cet incident alors que l’ambassade marocaine s’est saisie de ce regrettable dossier. Le Onze national devrait croiser le fer, mardi, en match amical, avec l’équipe péruvienne.