Le Maroc s’ouvre à l’ASEAN : Et s’offre le statut de « partenaire de dialogue sectoriel »

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (Asean) ont annoncé officiellement, lors de leur réunion à Jakarta le 4 septembre, la désignation du Maroc « Partenaire de Dialogue Sectoriel ». Cette décision fait du Maroc le tout premier pays d’Afrique du Nord à obtenir ce statut au sein de cet ensemble économique de poids. Cette réunion qui se tient sous le slogan de « l’Asean, épicentre de la croissance », cache à peine les nouvelles ambitions de cet ensemble qui pèse 664 millions d’âmes, avec un PIB cumulé de 3.900 milliards de dollars et un taux de croissance qui fait pâlir les autres épicentres économiques : 5% par an contre 3% pour les autres. Cette troisième plus grande économie d’Asie et 5ème plus grande du monde (derrière les USA, la Chine, le Japon et l’Allemagne) permettra à l’Indonésie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Brunei, Philippines, Laos et Birmanie, pays de l’Asean, de mieux négocier les nouvelles fractures géopolitiques et géoéconomiques qui secouent la planète.

L’adoption du Maroc en tant que « Partenaire de Dialogue Sectoriel » témoigne du leadership régional du Royaume et de son rôle en tant que pôle de stabilité en Afrique et dans le monde arabe. Cette démarche renforce davantage les partenariats dynamiques entre le Maroc et les pays de l’Asie du Sud-Est. L’Asean a également accordé le même statut à l’Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis, soulignant ainsi l’importance croissante de ces partenariats à l’échelle mondiale.