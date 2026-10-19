Le Liban entre l’enclume US et le marteau israélien : Un jeu de rôles pas si désintéressé…

Alors que Beyrouth cherche à y faire figurer l’arrêt des agressions israéliennes, le cadre fixé par les Américains limite les discussions à une stricte coordination entre armées pour mettre en œuvre les arrangements sécuritaires déjà établis, écartant d’emblée toute négociation politique sur la restitution des droits libanais ou l’imposition de nouvelles obligations à Israël. Cette accélération du calendrier, fixée juste avant les élections israéliennes, traduit la volonté des deux alliés de traiter les théâtres d’opérations de manière successive : isoler le dossier iranien pour garantir leur liberté d’action militaire sans risquer un embrasement simultané à la frontière nord.

Benjamin Netanyahu a d’ailleurs réaffirmé que l’armée israélienne maintiendrait sa « zone tampon » dans le Sud tant que le Hezbollah ne serait pas désarmé, fixant comme objectif ultime l’élimination du mouvement.

Sur le plan interne, cette stratégie de neutralisation se traduit par une accentuation constante des pressions sur l’État et l’armée libanaise. Washington exige un contrôle renforcé des frontières, une traçabilité stricte des flux financiers et l’application du monopole des armes pour restreindre la marge de manœuvre du Hezbollah. En parallèle, des avertissements explicites ont été transmis aux responsables libanais : toute intervention du Hezbollah dans un conflit régional déclencherait une riposte israélienne massive et « sans la moindre restriction ».

Mohammad Raad, chef du bloc de la Fidélité à la Résistance, a déclaré dans un communiqué rendu public par le bureau des relations médiatiques du Hezbollah que « des déclarations et des tweets récurrents émanent de responsables et de sources non officielles tombés dans le piège de l’appui aux négociations directes avec l’ennemi sioniste », dénonçant une « soumission à ses diktats et à ses conditions ». Ces exigences visent, selon lui, à « confisquer la souveraineté nationale, légitimer l’occupation du Liban et asservir le pouvoir libanais au service de ses objectifs ». Le député a par ailleurs fustigé des positions qui « se drapent derrière un souci trompeur de stabilité et un monopole ciblé des armes exigé par l’occupation ». Le député a poursuivi que « certaines de ces déclarations et de ces tweets s’engagent dans des atteintes à la Résistance — qui constitue l’honneur de la patrie —, cherchant à affaiblir son rôle, à nier ses accomplissements nationaux, à contester sa légitimité et sa nécessité, ainsi qu’à attaquer ses membres et son milieu partisans, se conformant ainsi aux directives des Américains, partenaires de l’ennemi sioniste raciste et soutiens de son terrorisme et de ses crimes contre l’humanité. »

Dans ce contexte, M. Raad s’est adressé « aux auteurs de ces déclarations et tweets séditieux » en affirmant que « la Résistance est le choix de défense nationale nécessaire et légitime du Liban », et en qualifiant les tentatives de la diaboliser et de lui porter atteinte de « crime national et moral ».

« Ce crime est alimenté par un sionisme d’importation auquel répondent un renoncement effronté et une dérive cynique de certains face au contenu du Document d’entente nationale », a-t-il fustigé. Le député a renchéri en dénonçant « une complaisance envers des puissances extérieures qui font pression sur le Liban et les Libanais pour les jeter dans les bras de l’ennemi sioniste, de ses parrains et de ses mandataires ». Selon lui, ces pressions visent à entraîner les responsables libanais à « outrepasser délibérément la Constitution et les lois en vigueur » et à les inciter à « une soumission totale aux projets de capitulation et de normalisation avec l’occupant, au détriment complet de la souveraineté nationale et au profit de l’ennemi sioniste et de son projet d’expansion ». Il a enfin souligné que « la légitimité de la Résistance est la mère et la source de toutes les légitimités. Nier le droit à la Résistance est une agression contre la vie, et débattre des détails sans reconnaître ce droit fondamental équivaut à la perte de la patrie et des citoyens. »

Ibrahim Moussaoui, autre député du même bloc a lui aussi réagi. « Nous mettons en garde le pouvoir contre les conséquences de sa ligne actuelle, sur fond d’ingérence américaine dans les moindres détails du pays », a-t-il fait valoir.