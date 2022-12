Le Japon revoit sa doctrine militaire « défensive » : Et double son budget militaire

Le Japon s’inquiète de son environnement sécuritaire. La hausse des tensions avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord, le pousse à multiplier par deux son budget militaire de 11 000 milliards de yens (76,40 milliards d’euros), pour atteindre 2% de son PIB dans les cinq prochaines années.

Le Japon se classerait alors au troisième rang des pays ayant les budgets de défense les plus élevés dans le monde, derrière les États-Unis et la Chine. Ce doublement des dépenses rapprocherait le Japon de l’engagement des pays de l’Otan à faire passer leurs dépenses militaires à 2% de leur PIB.

Pour y parvenir, Fumio Kishida, Premier ministre, va augmenter, à partir de 2024, l’impôt des entreprises, les taxes sur le tabac et celles affectées jusqu’ici à la reconstruction des zones détruites par le tsunami de mars 2021.

Il ne faut pas s’attendre à des achats massifs et coûteux de nouveaux matériels, même si le Japon envisage d’acquérir 500 missiles de croisière US Tomahawk et de développer un chasseur de 6ème génération avec le concours du Royaume-Uni et de l’Italie.

Quant à la révision de sa doctrine de défense, elle consisterait à se doter d’une « capacité de contre-attaque » pour frapper, même préventivement, les sites de missiles des pays voisins qui menaceraient l’archipel. Ce qui est contraire à la Constitution pacifiste japonaise.