Le Hezbollah ébrèche les boucliers israéliens : Les dômes s’effilochent l’un après l’autre…

Face aux victoires menées aux points par le Hezbollah, le chef du conseil de la colonie de Margaliot assure que « ce sont les villages libanais de Houla et Markaba qui contrôlent Margaliot, ce qui signifie que le Hezbollah contrôle Margaliot. Je me cache derrière le mur pour ne pas être touché par un missile antichar. Le gouvernement israélien a perdu sa capacité de dissuasion. » Exprimant ses préoccupations face au « laxisme et la faiblesse du gouvernement israélien sur le front nord », il assure qu’« aucun endroit en Israël » ne serait en cas de guerre globale contre le Liban .»

Les médias israéliens qui ont passé au crible le récent discours particulièrement ferme du leader du Hezbollah répercutent les inquiétudes et les incertitudes qui taraudent la société israélienne. Pour le Yediot Aharonot, la vidéo du Hezbollah, qui contient des photographies de haute qualité et des images en couleur de sites sensibles de la baie de Haïfa, a semé la panique parmi les Israéliens et a contribué à la guerre psychologique. Le journal va plus loin en assurant qu’il ne fait « aucun doute que le défi des drones dans la guerre dans le nord est devenu grand. Les drones piégés du Hezbollah ont causé de nombreux morts en Israël et de graves dégâts »

Un sondage d’opinion réalisé mercredi par l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale a révélé un déclin de la confiance du public israélien dans la capacité de l’armée d’occupation à remporter la victoire dans la guerre sur le front nord.

A la question « si une guerre éclate à la frontière nord, pensez-vous que l’armée israélienne gagnera ou non ? » , 67 % des Israéliens ont répondu oui, contre 91 % qui le pensaient en octobre dernier, lorsque la guerre a éclaté, ce qui indique un déclin progressif de la confiance du public dans la capacité de l’armée à vaincre le Hezbollah.

En outre, 46 % des personnes interrogées estiment « qu’Israël devrait lancer une opération militaire à grande échelle dans le nord, même si cela se fait au prix d’une guerre régionale », selon le sondage.

Concernant la guerre dans le sud, le sondage indique que « la majorité de l’opinion publique israélienne ne croit pas que les objectifs de la guerre à Gaza seront pleinement atteints, ni même dans une large mesure ».

A noter que seulement 12 % des personnes interrogées en Israël croient que « les objectifs de la guerre à Gaza seront pleinement atteints », tandis que 36 % pensent qu’ils seront atteints dans une certaine mesure, alors qu’un tiers des Israéliens ont répondu qu’ils croient que les objectifs de la guerre ne seront atteints et 10% pensent que les objectifs ne seront jamais atteints.

Une autre conclusion apparue dans l’enquête est que « seulement 29 % des Israéliens encouragent leurs enfants à servir dans l’armée, et seulement 57 % encouragent leurs enfants à effectuer un certain type de service militaire. En outre, 15 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles envisageaient de quitter Israël ».

Les Américains s’inquiètent aussi

Cela arrive au moment où la résistance en Palestine, comme au Liban, poursuit ses opérations qualitatives et précises contre l’occupation israélienne, infligeant de lourdes pertes en soldats, en équipements et en véhicules.

La chaine satellitaire américaine CNN a révélé que « des responsables israéliens ont informé les États-Unis qu’ils estimaient que le Dôme de Fer pourrait être menacé, notamment dans le nord, en raison des frappes du Hezbollah ».

Selon CNN, les responsables israéliens ont été surpris par la complexité des frappes du Hezbollah jusqu’à présent. Une source proche du dossier a déclaré que « la principale source de préoccupation est l’utilisation par le Hezbollah d’un grand nombre d’obus et de missiles précis et guidés ». CNN a rapporté que, selon trois responsables américains, Washington a de « sérieuses inquiétudes quant au fait que le Hezbollah puisse submerger et perturber les défenses aériennes israéliennes en cas de guerre totale entre Israël et le Hezbollah, y compris le système de défense aérienne Dôme de Fer. »

Les responsables israéliens ont informé les États-Unis « qu’ils prévoyaient de transférer des ressources militaires de Gaza vers le nord de la Palestine occupée, en préparation d’une éventuelle attaque », selon ce que des responsables américains ont déclaré à CNN.

Le Washington Post a évoqué dans un article les drones du Hezbollah et la menace « qu’ils représentent pour la sécurité d’Israël, notamment en termes de capacité à contourner les systèmes de défense aérienne israéliens sans être détectés ». Le journal américain a assuré que « pendant des années, la confrontation s’est limitée à l’énorme stock de missiles du Hezbollah et au système antimissile Dôme de Fer », mais cette équation a changé après que le Hezbollah a déployé des drones pour contourner la pierre angulaire de la « stratégie de la sécurité nationale israélienne ». Ces drones se caractérisent par leur grande vitesse et leur survol à basse altitude, afin de collecter des informations de renseignement et larguer des explosifs.

Dans son analyse de la vidéo Huppe fasciée, publiée mardi par les médias militaires de la Résistance islamique, le Washington Post a indiqué « qu’ Israël est choqué par ce que le drone surveillait d’installations et de sites sensibles en Israël et parce que la vidéo montrait des capacités militaires avancées possédées par le Hezbollah ».