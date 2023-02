Le gasoil fait tanguer le secteur de la pêche : Grèves répétitives et inaction gouvernementale

Interpellé au sein de l’hémicycle sur la possibilité de plafonner les prix à la pompe pour les professionnels de la pêche maritime, Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a écarté cette possibilité, estimant que les prix des carburants sont soumis au principe de l’offre et de la demande au niveau national depuis sa libéralisation en 2015.

En réponse à une question du député de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), le ministre de l’Agriculture a reconnu que de nombreux navires de pêche côtière ont interrompu leur activité dans plusieurs ports en raison de la hausse des prix du carburant, indiquant que la raison n’est autre que la guerre en Ukraine et ses effets sur les économies des pays. M. Sadiki a expliqué que depuis 1985, et conformément aux exigences du décret 2.85.890, le secteur de pêche bénéficie de l’exemption totale des droits de douane et de tous autres droits et taxes pour les carburants, combustibles et lubrifiants consommés, au cours de navigations maritimes. Cette exemption totale soutient la productivité et la rentabilité du secteur de la pêche maritime, a-t-il ajouté, notant que le soutien alloué actuellement aux professionnels du transport terrestre n’est qu’une mesure exceptionnelle.

Plus tôt dans une interaction avec des questions sur la menace que font peser les hydrocarbures sur la productivité du secteur, le ministre a admis « le manque de capacités pour fournir un soutien aux professionnels », notant que « sur la base de ce qui est disponible -financièrement-, les professionnels du transport ont été soutenus pour faire face au coût élevé du carburant » .

Pour protester contre le coût élevé des hydrocarbures qui pénalise leur activité, les acteurs de la pêche à Mahdia, Casablanca, Safi, Essaouira et quelques ports du sud, ont observé une série de grèves successives fin décembre 2022. Ces opérateurs affiliés au Syndicat national des officiers et marins de la pêche indiquent qu’une sortie de 4 jours en mer leur revient à 30.000 Dh en termes de soutage pour les navires équipés d’un moteur 300 chevaux, contre 12.000 Dh auparavant. C’est la raison pour laquelle ils mettent en avant le plafonnement du prix du gasoil.