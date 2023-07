Le crack à l’assaut de la jeunesse : Les « Stups » distancés par l’ampleur du phénomène ?

Le suspect, âgé de 42 ans, a été interpellé en possession de 200 grammes de drogue de ce type, de bouteilles utilisées pour la consommation, 20 doses de cocaïne, 67 comprimés de psychotropes, en plus d’un lot d’armes blanches et d’un pistolet en plastique qui auraient servi à menacer et perpétrer des agressions physiques, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Le mis en cause a été soumis à l’enquête judiciaire, menée par la police judiciaire de Mohammedia sous la supervision du parquet, dans le cadre des opérations de lutte antidrogue, en particulier le crack qui fait tache d’huile.

Le crack, drogue dure obtenue de manière artisanale, avec des déchets de cocaïne et de l’ammoniac transformés en une substance solide ou cristalline, s’avère particulièrement addictive. Inhalée ou injectée, elle fait des ravages parmi les jeunes dans les diverses régions du pays.