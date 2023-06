Le conflit inter-soudanais inquiète l’U.A : M. Faki tire la sonnette d’alarme

« Les affrontements en cours au Soudan augmentent le risque d’une guerre civile et de l’effondrement de l’Etat soudanais », a déclaré Moussa Faki, lundi, lors d’un discours au sommet de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Il a souligné que « la crise au Soudan représente une menace majeure pour son existence et pour toute la région ».

Plus tôt dans la journée, l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont repris les combats après la fin d’une trêve de 24 heures. Des témoins ont déclaré à l’AFP que les combats qui ont éclaté dimanche entre les deux parties étaient l’une des batailles les plus féroces depuis des semaines. Les affrontements sur le terrain comprenaient le quartier densément peuplé de Hajj Youssef dans la ville de Bahri, qui, avec Khartoum et Omdurman voisins, constitue la capitale triangulaire autour du confluent du Nil.

Il convient de noter que la semaine dernière, l’Arabie saoudite et les États-Unis ont annoncé que des représentants de l’armée soudanaise et des Forces de soutien rapide étaient parvenus à un accord pour un cessez-le-feu dans tout le Soudan pour une période de 24 heures, à partir de 6 heures du matin, le 10 juin, heure de Khartoum.

Depuis le 15 avril dernier, des affrontements violents et à grande échelle ont eu lieu entre les forces de l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, dans des zones distinctes du Soudan, dont la plupart étaient concentrées dans la capitale, Khartoum, faisant des centaines de civils morts et blessés, bien qu’il n’y ait pas de statistiques officielles sur les victimes militaires des deux côtés du conflit militaire.