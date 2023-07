Le CAM adopte l’Apple Pay : Et offre à ses clients une nouvelle formule de paiement

L’outil de paiement sécurisé et sans contact Apple Pay via iPhone et Apple Watch est désormais disponible pour les clients du Crédit agricole du Maroc. Les détenteurs de cartes bancaires Mastercard disposent désormais de la possibilité d’accéder à des options d’achat sans avoir à utiliser ni argent liquide, ni carte.