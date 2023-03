L’artisanat marocain flamboyant à Madrid : « Mano sobre Mano » célèbre les mille et une mains

Pas moins de 23 maîtres-artisans et enseignes représenteront l’artisanat marocain sous toutes les couleurs, afin de « promouvoir le produit artisanal marocain sur le marché espagnol », indique un communiqué.

L’exposition permet de découvrir « des collections de bijoux, caftans, mosaïque, zellige, broderie, tissage, poterie-céramique, tapis, objets en cuir, damasquinerie et accessoires en bois » illustrant les savoir-faire ancestraux de l’artisanat marocain, « qui continuent de se développer au gré des rencontres entre l’art et la matière ».

Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’ambassade du Maroc en Espagne et la Casa Arabe de Madrid, sous l’égide du ministère marocain du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit de « mettre en avant le savoir-faire artisanal marocain dans toute sa diversité, sa richesse et son originalité », ajoute la même source.

L’évènement connaîtra la participation des professionnels marocains. Amina Benmoussa (Couture – Broderie traditionnelle) ; Ait Manos (Zellije), Amal Sordo (Broderie) ; Bouchra Boudoua (Poterie & Céramique) ; Broderie Taarija, Corpus Design (Poterie décorative) , la Porte d’Or (Collection de Tapis R’bati) ; Dihyian (Bijoux) ; Fadila El Gadi (Caftan et Broderie), Failiha Ameur Haddad (Art de décoration d’objets en Cuir) ; Hicham Essaidi et Imane Douali (Damasquinerie) ; Jamil Bennani (Design et artisanat d’Art) ; Jonathan Amar (Luminaires) ; Hicham Lahlou (Dinanderie); Luxury Design (Design d’intérieur) ; Maison Meftah (Objets d’art et Dinanderie) ; Mouna Fassi Fihri (Décoration et mobilier d’intérieur) ; Poterie Serghini (Poterie) ; Soufiane Zarib (Tapis tribal) ; Soumiya Jalal (Art du tissage) ; Terzi (Broderie traditionnelle) ; Yelli Jewels (Bijouterie d’inspiration berbère) Younès Duret (Mobilier) et Said Benabida (Zellige traditionnel et Mosaïque ornementale), sont de la fête.

En marge de l’inauguration de cette exposition, plusieurs réunions rassemblent les opérateurs espagnols de l’artisanat avec les services de l’ambassade du Maroc en Espagne et la délégation de la Maison de l’artisan. « Avec une part de marché de 8% en 2022, l’Espagne est le troisième importateur mondial de produits d’artisanat marocain avec plus de 85 MDH en 2022, en progression de 16% par rapport à 2021 », indiquent les organisateurs.