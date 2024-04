L’armée russe à la manœuvre à Donetsk : Un deuxième village récupéré aux Ukrainiens

Grâce à des actions réussies, « les unités du Groupe des forces du Sud ont complètement libéré la localité de Novomikhaïlovka dans la République populaire de Donetsk et amélioré la situation tactique le long de la ligne de front », a indiqué lundi le ministère russe de la Défense. Ce village, qui comptait 1 500 habitants avant-guerre, est situé à moins de 40 km au sud-ouest de Donetsk et au plus près de la ligne de front depuis 2014. Avec cette nouvelle avancée, de nouvelles opportunités s’offrent aux troupes russes, notamment vers Konstantinovka. Novomikhaïlovka est de surcroît située sur la route Mariïnka – Ougledar, ce qui lui permettra de perturber les troupes ukrainiennes et d’avancer vers le flanc d’Ougledar.

« À l’heure actuelle, la périphérie ouest est en train d’être débarrassée des restes des formations ukrainiennes », a rapporté le média russe Rybar, précisant que des affrontements avaient lieu au nord du village. La Russie maintient sa pression sur les troupes ukrainiennes depuis l’échec de la contre-offensive de celles-ci à l’été 2023, annonçant régulièrement la prise de nouvelles localités, principalement dans le Donbass, dont le village de Bogdanovka dimanche 21 avril. De rudes combats se déroulent depuis le début du mois d’avril à Tchassov Iar.

Bogdanovka, un village d’une centaine d’habitants avant la guerre, se trouve à moins de 10 km au nord-est de Tchassov Iar, qui concentre désormais les efforts de l’armée russe dans le Donbass, après les prises d’Artiomovsk (Bakhmout) au printemps 2023, et d’Avdeïevka, en février 2024. Selon les informations du média russe Rybar, les forces armées ukrainiennes avaient «abandonné il y a quelques jours leurs positions dans la partie sud-ouest du village, en raison des tirs massifs». Les troupes russes ont progressé en périphérie de la ville de Tchassov Iar durant les premiers jours d’avril. Cette petite ville industrielle du Donbass, qui comptait 14 000 habitants avant le conflit, est située en hauteur à 60 km au nord de Donetsk et mène à Kramatorsk, à 30 km, encore sous contrôle ukrainien. C’est un important nœud ferroviaire et logistique pour l’armée ukrainienne.

« N’allons pas trop dans les détails, mais il y aura une période difficile, à la mi-mai et début juin », a prévenu le chef des renseignements militaires ukrainiens, interrogé sur l’état du front, dans une interview au service ukrainien de la BBC. L’armée russe « mène une opération complexe », a-t-il dit. « Mais il faut comprendre que ce ne sera pas catastrophique », a-t-il toutefois tenté de rassurer. Et d’ajouter : « Armageddon ne se produira pas, contrairement à ce que beaucoup disent en ce moment. Mais il y aura des problèmes à partir de la mi-mai ».

Le 13 avril dernier, Oleksandr Syrsky, commandant en chef des troupes ukrainiennes, concédait lui aussi que la situation s’était « considérablement détériorée ces derniers jours ». Le général ukrainien a rapporté une « intensification significative » de l’offensive de l’armée russe « après l’élection présidentielle » de la mi-mars.

L’annonce de Moscou intervient au lendemain du vote à la Chambre des représentants américaine d’une aide militaire et économique de près de 61 milliards de dollars à Kiev, dont l’armée est sous pression. Les élus américains ont adopté ce 20 avril, à 310 voix contre 112, le projet de loi ouvrant la voie au versement à l’Ukraine de 61 milliards de dollars. Les Républicains ont été divisés, 100 d’entre eux votant en faveur du plan, et 112 s’y opposant. Le texte doit désormais passer au Sénat, où les démocrates ont la majorité. Cette aide militaire à l’Ukraine était ardemment réclamée par la Maison-Blanche et le Palais Mariinsky. Le président Joe Biden, qui avait soumis en octobre dernier cette demande de financement supplémentaire au Congrès, a salué une « aide cruciale », au « rendez-vous de l’Histoire ». Son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, a aussitôt applaudi une assistance qui « sauvera des milliers et des milliers de vies ». Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, ainsi que Charles Michel, président du Conseil européen, ont également salué l’approbation de cette aide militaire à Kiev.

« La décision de fournir une aide à l’Ukraine était attendue et prévisible », a réagi Dmitri Peskov. « Elle enrichira encore plus les États-Unis d’Amérique et ruinera encore plus l’Ukraine, elle fera plus de morts ukrainiens par la faute du régime de Kiev », a poursuivi le porte-parole du Kremlin, cité par l’agence TASS. Le 18 avril, celui-ci avait réitéré que cette nouvelle aide financière américaine n’était « en aucun cas susceptible d’influencer l’issue de la situation sur le front ». Les autorités US, en allouant une aide de plusieurs milliards de dollars, obligent Kiev à se battre jusqu’au dernier Ukrainien, en « espérant que le régime de Zelensky perdurera jusqu’aux élections de novembre et sauvera l’image de Joe Biden », a de son côté signalé un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.