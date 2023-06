L’Algérie rejoint le Conseil de sécurité de l’ONU : Immuable agenda anti-marocain

Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, a dévoilé, lundi à Alger, les priorités de son pays au Conseil de sécurité. « L’Algérie poursuivra son soutien indéfectible aux justes causes de la Palestine et du Sahara occidental et les droits des peuples des deux pays à mettre fin à l’occupation de leurs terres usurpées, conformément aux dispositions des règlements et résolutions pertinents des Nations unies », a-t-il précisé.