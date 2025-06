Emmanuel Macron, qui a tenu à remercier le Maroc pour l’organisation de ce sommet et pour avoir associé la France à « cette initiative sur des enjeux essentiels pour le continent africain et pour nous tous », a souligné le leadership africain du royaume, sous l’impulsion du souverain, « dont les efforts constants dans la gouvernance océanique, dans la lutte contre la pollution plastique et pour la coopération régionale font figure de référence sur le continent ».

Le président français a salué à cet égard la teneur du message adressé par le roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par la princesse. Ces mots, a-t-il dit, « sont tout à la fois forts et clairs sur la stratégie à conduire et (…) que nous partageons ». Macron a mis en exergue à cet égard « l’Initiative Atlantique de Sa Majesté le Roi pour un accès à l’océan des pays africains enclavés, qui témoigne de cette vision ».

Rappelant qu’il y a 20 ans, Mohammed VI lançait le projet de Tanger Med, qui « est aujourd’hui le port le plus important de la Méditerranée », le locataire de l’Elysée a souligné que l’année prochaine, les travaux du port de Dakhla « inaugureront une nouvelle ère pour l’océan Atlantique et cette volonté de faire accéder tout le continent à cet océan et à cette ouverture ».

Le Sommet « L’Afrique pour l’Océan », organisé dans le cadre de la 3e Conférence des Nations unies sur l’Océan 2025, a été l’occasion d’un échange sur les opportunités de développement de l’Afrique grâce aux ressources océaniques, tout en veillant à une gouvernance responsable des espaces marins. Il a porté, entre autres, sur la recherche de financements pour la mise en place d’infrastructures modernes et résilientes, la gouvernance de l’Océan et la gestion des stocks halieutiques, ainsi que sur la connectivité entre pays maritimes et pays enclavés.