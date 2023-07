Label’Vie : Lancement du premier programme de franchise au Maroc

A travers cette initiative, l’opérateur a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs souhaitant investir dans la Grande distribution en leur offrant l’opportunité de s’appuyer sur un Groupe leader en la matière et d’accélérer l’expansion du réseau par le développement de l’enseigne CARREFOUR EXPRESS sur le territoire national tout en encourageant l’investissement et l’emploi au Maroc.

Le programme propose différentes formules de partenariats en fonction du statut du candidat (autoentrepreneur, investisseur, gérant, etc.) et apporte à chacun un appui des experts du Groupe durant la phase de développement et une approche d’accompagnement personnalisée jusqu’à l’ouverture du magasin avec des formations terrains dans un des magasins CARREFOUR EXPRESS, une formation sur les règles de gestion d’un magasin de distribution alimentaire et une découverte de la plateforme logistique.

Rappelons que le GROUPE a inauguré 19 nouveaux points de vente en 2022 (dont 8 CARREFOUR EXPRESS) portant son réseau à 155 magasins et prévoit l’ouverture d’une trentaine de points de vente en 2023.