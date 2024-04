La Turquie noyautée par le Mossad : Encore des collaborateurs aux arrêts !

Les suspects auraient eu des contacts avec les services de renseignement israéliens et leur auraient transféré des informations et des documents, a écrit A. Yerlikaya sur X. Deux des suspects ont été arrêtés et une « décision de contrôle judiciaire » a été émise pour six autres suspects, selon le responsable turc. « En aucun cas nous ne permettrons que des activités d’espionnage visant à porter atteinte à notre unité et à notre solidarité nationales soient menées à l’intérieur des frontières de notre pays. Nous les poursuivrons en justice », a-t-il ajouté en partageant une vidéo censée montrer les arrestations, sur fond de musique dramatique.

La Turquie a procédé à plusieurs arrestations de ce type au cours des derniers mois. En mars, la police turque a appréhendé sept personnes, dont un détective privé, soupçonnées d’avoir vendu des informations au Mossad israélien. En janvier, un tribunal turc a ordonné l’arrestation de 15 personnes et l’expulsion de huit autres, soupçonnées d’entretenir des liens avec les services de renseignement israéliens et de vouloir cibler les Palestiniens vivant en Turquie. La Turquie a mis en garde Israël contre les « graves conséquences » auxquelles il s’exposerait s’il tentait de retrouver des membres du Hamas vivant en dehors des territoires palestiniens, y compris en Turquie.

A rappeler que l’AKP, parti au pouvoir, est critiqué par les Turcs qui dénoncent le maintien des liens économiques et commerciaux avec l’entité israélienne. D’aucuns craignent que leur pays, membre de l’Alliance atlantique, ne soit contraint d’acheminer des armes et des munitions vers Israël, sous pression américaine.