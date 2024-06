La tension monte à la frontière libano-palestinienne : Plusieurs sites militaires ciblés par le Hezbollah

Roquettes et drones chargés d’explosifs se sont abattus sur « six casernes et sites militaires ». Trois autres bases israéliennes ont été visées par des drones chargés d’explosifs, a déclaré le Hezbollah dans un communiqué. Il a ajouté que ces attaques faisaient « partie de la réponse à l’assassinat », mardi 11 juin, du commandant Taleb Sami Abdallah.

Israël a indiqué jeudi qu’il répondrait « avec force » à « toutes les agressions du Hezbollah », après que la résistance libanaise a tiré plusieurs barrages de roquettes sur Israël au cours des deux derniers jours. « Israël répondra avec force à toutes les agressions du Hezbollah », a déclaré lors d’un point presse David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien. « Que ce soit par des efforts diplomatiques ou autres, Israël rétablira la sécurité à sa frontière septentrionale », a-t-il ajouté.

Yaïr Golan, ancien chef d’état-major adjoint et nouveau leader du Parti travailliste, a assuré jeudi de son côté que « l’État d’Israël, dont les forces de réserve et régulières sont usées jusqu’à l’os, n’est pas vraiment en mesure de déclencher une nouvelle longue guerre dans le nord ». Il a fait part de son opposition aux intentions de l’exécutif israélien d’intervenir au Sud-Liban pour chasser le Hezbollah de la frontière. Y. Golan redoute un conflit plus intense face à un ennemi mieux armé que le Hamas. « Vous me demandez quelle est la logique d’éliminer un autre membre haut placé du Hezbollah alors que ce qu’il faut en réalité, c’est parvenir à un accord d’otages dans le sud, à un cessez-le-feu dans le sud qui mènera à un cessez-le-feu dans le nord », a-t-il insisté. « Nous ne pouvons pas entrer dans une autre guerre dans le nord, qui sera probablement plus difficile, cruelle et prolongée que celle actuelle » à Gaza, a-t-il fait savoir. « Ce gouvernement est un gouvernement destructeur, un gouvernement désastreux », a-t-il encore relevé en ciblant ouvertement Benjamin Netanyahou. A ses yeux, Israël est face à deux options, « la reconstruction » ou « une autre guerre », a-t-il insisté.

Dans l’après-midi de jeudi, pendant une quarantaine de minutes, le Hezbollah a lancé une attaque de grande envergure contre des positions militaires dans le nord de la Palestine occupée et le Golan syrien occupé. Six casernes et positions militaires avaient été été visées « à l’aide de Katiouchas et de projectiles Falaq 6 », précise le communiqué de la résistance, indiquant qu’il s’agit de « al-Za’oura, Kayla’, Yo’av, la base de Katsavia, la base de Nafah, et le bataillon Sahel à Beit Hillal. »

Le texte indique aussi que « les Moudjahidines de la force aérienne ont, à l’aide de plusieurs escadrons de drones d’attaque, lancé une attaque aérienne contre la base de Dadu (le quartier général du commandement de la région nord), la base de Mishar (le principal quartier général des renseignements de la région nord responsable des attentats), et la caserne Katsavia (le quartier général de la 7e brigade blindée régulière de la 210e division du Golan) et a atteint ses cibles avec précision. ». La caserne Katsavia semble avoir été visée dans les deux attaques.

En fin d’après-midi, la Résistance islamique a assuré dans un deuxième communiqué avoir attaqué pour la seconde fois à l’aide d’un escadron de drones d’attaques la base Mishar où ont été visés les centres de renseignements restants à l’intérieur et en même temps, Katsavia, également pour la seconde fois.

Les médias israéliens ont rendu compte d’attaques de grande envergure dans la Galilée et le Golan. Ils ont indiqué que les sirènes d’alerte ont retenti sans cesse dans ces deux régions. Selon eux, les régions attaquées dans la Galilée au nord, sont les suivantes entre autres : Shamir, Rosh Pinna, Yi’ron et Safed. Et la région attaquée dans le Golan est surtout Qatsrin au sud. Des incendies ont été causés par ces tirs notamment à Safed.

Certains médias israéliens ont rendu compte de 50 roquettes et 30 drones tirés. D’autres de 150 roquettes et drones tirés. Pendant 40 minutes. L’armée d’occupation israélienne a pour sa part, argué que 40 roquettes ont été tirées, mais la chaine de télévision Channel 14 a contesté cette version, assurant que les systèmes de détection ont capté plus de 100 tirs.

Le quotidien israélien Maariv a rendu compte d’ «une journée très difficile avec une attaque sans précédent », déplorant « le nord qui brûle ».

Selon le chef du Conseil de la colonie de Margaliot, située à la frontière avec le Liban, « celui qui conduit la bataille au nord est le Hezbollah ». Dans cette colonie, le Maariv rapporte qu’un obus anti blindé a visé en fin d’après-midi un véhicule causant deux blessés qui ont été hospitalisés à l’hôpital Ziv à Safed. Dans un communiqué, la Résistance islamique a rapporté que, lors de l’arrivée d’un véhicule de type Hummer sur le triangle Qods (Yaftah) Yucha’, les combattants l’ont frappé à l’aide d’un obus guidé de plein fouet, le détruisant et causant des tués et des blessés parmi ses passagers.

La Résistance avait revendiqué une opération contre la position al-Ramtha dans les collines de Kfarchouba occupées « avec des armes appropriées », suivie d’une autre contre la position Rweisat al-Qarn dans les hameaux occupés de Chebaa

Trois raids aériens israéliens ont visé la localité de Der Seriane alors que des bombes incendiaires au phosphore interdites par le droit international, ont ciblé les périphéries. D’autres raids israéliens ont aussi été menés sur les hauteurs d’al-Rayhan et la localité de Qousseir.